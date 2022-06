Covid-19 no tarda en ser parte de los virus estacionales: Piza

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Covid-19 está cerca de formar parte de los virus estacionales, al igual que la influenza y otras enfermedades, señaló el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

En entrevista, el galeno explicó que actualmente el virus de la influenza está desplazando al del Covid-19, lo que ya refleja una convivencia de ambas enfermedades entre la población de Aguascalientes.

“En la época de la pandemia el coronavirus desplazó a la influenza y no hubo casos, pero ahorita ya se está metiendo y están empezando a convivir, ¿qué me quiere decir eso?, que éste ya no tarda en ser parte de los virus estacionales, pero esto se lleva tiempo”, dijo con El Clarinete.

Mencionó que incluso, el sector salud está a la espera de que las autoridades federales den inicio a las jornadas de vacunación para menores de 12 años y posteriormente, se comience con la vacunación periódica masiva contra el coronavirus, como ya se hace con la influenza.

Piza Jiménez recordó que en Aguascalientes ya se presentó una nueva disminución de casos positivos en medio de la quinta ola de la pandemia, efecto que atribuyó al avanzado nivel de vacunación y al seguimiento de medidas sanitarias.

Finalmente, comentó que aunque la pandemia sigue controlada, el país aún está en un proceso de llegar a una endemia, por lo que recomendó seguir tomando acciones de prevención de enfermedades.

“Aquí lo más importante de que se acabe o no se acabe (la pandemia) es que estemos estables en cuanto a secuelas de la infección del coronavirus. La vacuna nos ayuda, la prevención, el acudir rápido con los médicos ayuda”