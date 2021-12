Covid-19 incrementó la venta de guayabas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes Miguel Muñoz de la Torre, aseveró que por la pandemia del covid-19 se ha incrementado el consumo y venta de la guayaba.

Sin precisar el porcentaje el funcionario estatal expresó que por el tema de la vitamina “C” la compra del fruto que se produce en Calvillo se vio favorecido.

-¿Entonces no hubo bajas por esto de la pandemia?

-No, la verdad es que tuvo buena colocación por el tema de la vitamina que produce, entonces fue digamos de los sectores favorecidos.

-¿Entonces no hay una contracción en los mercados en el caso de la guayaba?

-No, la verdad es que ha tenido una ventana comercial importante y pues insisto que la pandemia vino a favorecer al fruto que se sigue vendiendo muy bien, no sólo en el mercado interno sino a nivel internacional.