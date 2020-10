Covid-19 desploma venta de autos en 40%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las ventas de autos alcanzan un desplome del 40%, según indicó el Gerente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), Juan Carlos Tomhé.

El empresario destacó que ven con preocupación que son de los sectores que más han sido afectados, observando difícil una recuperación al corto plazo.

El estimado es poder colocar de 700 a 900 unidades mensuales en lo que resta del año, sin embargo aún así se quedan lejos de las expectativas que se tenían.

Más adelante Tomhé comentó que todas las agencias han hechando a andar estrategias agresivas para tratar de vender más unidades, sin embargo entienden que la situación económica está complicada, insistiendo en que no ven una salida al corto plazo.

En última instancia acotó “observamos un panorama incierto, somos de los sectores más golpeados por esta crisis, no estamos cruzados de brazos pero entendemos que se vive una situación compleja no sólo en Aguascalientes, en México y en el mundo, donde se observa una desaceleración que obviamente pega en sectores como el de nosotros que pudiéramos decir que no es de primera necesidad”.