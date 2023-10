Costa Rica busca director técnico en un portal de empleos de España

Redacción

Costa Rica.-Desde el pasado mes de julio, la selección de Costa Rica no tiene entrenador. El combinado de Keylor Navas sigue sin seleccionador desde que cayó en los cuartos de final de la pasada Copa de Oro. Desde entonces, ha sido, Claudio Vivas, director de selecciones de la FEDEFÚTBOL, quien ejerce como seleccionador interino. Muchos nombres se han postulado como nuevo seleccionador ‘tico’ pero lo cierto es que a día de hoy el puesto sigue vacante.

La federación costarricense sigue con el casting de técnicos. Y para ello, no sólo ha acudido a los métodos tradicionales. Porque el portal de empleo español ‘FutbolJobs’, especializado en la búsqueda de trabajo en el mundo del balompié, publicó ayer una oferta en la que se demandaba un “entrenador para una selección centroamericana”. La propuesta, para la que ya se han postulado más de 20 candidatos especifica el sueldo del mismo: 50.000 dólares al mes. Además, concreta que el staff técnico será “provisto por la federación”.

La propuesta de empleo no especifica el nombre de la selección nacional pero según ha podido saber AS este combinado es el de Costa Rica. Eso sí, la oferta no ha sido publicada por la propia federación sino que proviene de una agencia de representación costarricense que posteriormente seleccionará y propondrá a la federación de Costa Rica los candidatos que pueden adecuarse al puesto.

Con información de AS