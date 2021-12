Cortés es un rajón: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Martín Orozco Sandoval, gobernador panista del estado arremetió de nueva cuenta contra el dirigente nacional blanquiazul, Marko Cortés a quien llamó “rajón”, luego de que cambió las reglas para elegir al abanderado de Acción Nacional a la candidatura al gobierno estatal para los comicios de julio próximo.

En entrevista colectiva al término de una entrega de patrullas a los alcaldes del interior de la entidad, señaló que “la verdad es que se está ganando otro calificativo como es el de ‘rajon’ ¿no? porque hay un video previo donde dijo cómo iba a ser el método y ahora que siempre no, entonces ahora llamémosle ‘rajón”, externó.

A su vez Orozco Sandoval agregó que no se reunió con Cortés este domingo luego de que el presidente del CEN panista encabezó trabajos de la Asamblea Nacional Juvenil de este instituto político, aun y con que fue invitado por la secretaria del partido.

“No, nada, fui invitado por la secretaria general Cecilia Patrón, fue en domingo y ustedes saben que no circuló, entonces no me he reunido con él”, dijo.

La víspera Marko Cortés respondió que “Aguascalientes seguirá siendo gobernador por Acción Nacional”, luego de que el pasado jueves en rueda de prensa Martín Orozco reiteró que el líder nacional de su partido “solo sabe perder elecciones”.

El primer acuerdo que se anunció en noviembre pasado entre la diputada federal, Teresa Jiménez (cercana a Cortés) y el senador, Antonio Martín del Campo (afín de Orozco) es que con base en los resultado varias encuestas se designaría al candidato a sucederlo, sin embargo este domingo Cortés comentó que no solo será ese instrumento para designar al abanderado sino que se tendrá que hacer precampaña y que el resultado se conocerá hasta febrero próximo.