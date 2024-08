Corte dará revés a reducción de semanas de interrupción del embarazo: Sánchez 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags. – El diputado Emmanuel Sánchez Nájera anticipó que la Suprema Corte revertirá las reformas para reducir el periodo de semanas para la interrupción del embarazo, considerando las jurisprudencias existentes en la materia.

Tras la sesión, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reiteró: “Yo no puedo estar a favor de ese dictamen; me parece que es violatorio de los derechos humanos de la mujer y los termina criminalizando. Además, tampoco quise dar un gran debate porque creo firmemente que esto va en regresión a un derecho ya aprobado anteriormente y va a terminar cayéndose; lo hará la propia Corte”.

En ese sentido, consideró que serán las propias comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la federal, quienes irán en contra de lo que se aprobó al término de la LXV Legislatura. Estará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitir una sentencia que eche para atrás lo aprobado.

Destacó que este dictamen fue firmado por 20 diputados, pero desconoce la motivación que tuvieron detrás de ello o si recibieron alguna presión por parte de alguien ajeno a la legislatura. Sin embargo, sí le causó extrañeza que promovieran algo que jurídicamente no es sostenible.

“Es un tema que ya está juzgado; nosotros ya no deberíamos enfrascarnos en un tema que ya está trascendiendo en distintos lugares, y el resto es un falso debate. El legislador, independientemente de sus puntos de vista personales, no puede legislar en contra de algo legal. Es decir, el legislador promueve que se modifiquen leyes y es el que menos tendría derecho a decidir cuál ley puede obedecer y cuál no, cuál mandato de la Corte se puede obedecer y cuál no”, concluyó.