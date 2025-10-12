“Corrupción es el virus de hoy”: obispo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo local Juan Espinoza Jiménez alertó en cuanto a la proliferación de virus actuales que no son físicos sino personales, como la corrupción, de la cual sentenció que afecta a la sociedad.

“La corrupción es el virus de hoy que corrompe el alma, que no respeta clases sociales y da paso a la arrogancia y la avaricia. Es un virus que justifica todo mal y mentira”, puntualizó en la celebración eucarística de este domingo.

En su mensaje, Espinoza Jiménez hizo hincapié en la lectura del Evangelio, refiriéndose a la epidemia de la lepra, comparando que permanecen males actuales que vienen afectando a la condición humana.

“Vemos la lepra del egoísmo, de la mentira, la lepra de la violencia y de la ingratitud. Seamos entonces agradecidos pues la fe cuando es auténtica, se hace misión y se hace palabra”, adicionó.

De paso, el jerarca católico destacó los 30 años de publicaciones del Correo Diocesano, medio oficial de la diócesis de Aguascalientes y que empezó como medio impreso.