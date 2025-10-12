17.1 C
Aguascalientes
13 octubre, 2025
Tendencias

Motociclista queda herido tras chocar contra poste en Aguascalientes

Lluvias aisladas para éste domingo en Aguascalientes

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

“Corrupción es el virus de hoy”: obispo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  El obispo local Juan Espinoza Jiménez alertó en cuanto a la proliferación de virus actuales que no son físicos sino personales, como la corrupción, de la cual sentenció que afecta a la sociedad.

“La corrupción es el virus de hoy que corrompe el alma, que no respeta clases sociales y da paso a la arrogancia y la avaricia. Es un virus que justifica todo mal y mentira”, puntualizó en la celebración eucarística de este domingo.

En su mensaje, Espinoza Jiménez hizo hincapié en la lectura del Evangelio, refiriéndose a la epidemia de la lepra, comparando que permanecen males actuales que vienen afectando a la condición humana.

“Vemos la lepra del egoísmo, de la mentira, la lepra de la violencia y de la ingratitud. Seamos entonces agradecidos pues la fe cuando es auténtica, se hace misión y se hace palabra”, adicionó.

De paso, el jerarca católico destacó los 30 años de publicaciones del Correo Diocesano, medio oficial de la diócesis de Aguascalientes y que empezó como medio impreso.