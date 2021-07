Corrigen filtraciones de agua en la clínica 8 del IMSS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para garantizar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones sanitarias ante la temporada de lluvias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes realiza acciones preventivas y correctivas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Hospitales Generales de Zona (HGZ), mediante recorridos de supervisión.

El Jefe de Servicios Administrativos en esta Representación, José Pedroza Arredondo, aseguró que, con el apoyo de peritos y expertos, se levantó evidencia de que no existen riesgos de ningún tipo y que los inmuebles son completamente seguros para la operación de los servicios de salud.

“Supervisamos techos, muros, instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gases medicinales. Pisos, rampas, ventanas, aires acondicionados, plantas de emergencia de luz, bombas de agua y todos los elementos estructurales marcados por la norma institucional”, preciso José Pedroza.

De manera particular, Pedroza señaló que en la UMF No. 8 se identificaron filtraciones de agua que dieron inicio a labores de rehabilitación en una tubería y alrededor de cuatro metros de falso plafón, ubicados en las salas de espera de los consultorios 5, 6, 15 y 16, cuyos pacientes se reasignaron a otros módulos para no interrumpir su atención.