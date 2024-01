Corren a periodista por criticar duramente a la reina Letizia

Redacción

España.- Tras haber hecho duras acusaciones contra la reina Letizia en un libro publicado en noviembre pasado en el que afirma que la esposa del rey Felipe VI habría sido amante de su ex cuñado, el periodista de 91 años y especializado en realeza, Jaime Peñafiel, fue despedido del periódico donde trabajó las últimas dos décadas.

De acuerdo a lo que da a conocer Reforma, la versión oficial del despido de Peñafiel fue una cuestión presupuestaria; aunque, el propio periodista achaca el hecho a las declaraciones que hizo contra la reina las que habrían obligado a El Mundo a liquidarlo.

En este sentido dijo: “Se ha publicado que ha sido un superior (el causante de su despido), pero no, he sido yo. Ha sido todo a raíz de las declaraciones sobre Letizia y el libro”.

Incluso Jaime Peñafiel señala a la reina Letizia de provocar el suicidio de su hermana Erika Ortiz, y menciona: “¿Guarda la reina un polémico pasado oculto? ¿Podría repercutir sobre su vida presente? ¿Realmente conocemos quién es nuestra consorte más allá de sus celebrados estilismos y su buena oratoria? ¿Está desempeñando un buen papel como madre de la heredera al trono, la princesa Leonor? ¿Es realmente una historia de amor la de nuestros reyes?”.

Siendo estos algunos de los cuestionamientos que a través del libro, Letizia y yo, el periodista Jaime Peñafiel buscaría responder y la razón por la que lo habrían despedido del medio donde trabajó los últimos 20 años, a pesar de que la versión oficial indica un escenario distinto.

Cabe apuntar que el periodista no ha tenido ningún reparo en hacer fuertes acusaciones en contra de la reina, a quien señaló en el texto de tener un amorío con su ex cuñado Jaime del Burgo, quien estuvo casado con Telma Ortiz, hermana de Letizia.

Y, por si esto no fuera suficiente, en una reciente entrevista que dio en un canal de Youtube, declaró que la esposa de Felipe VI habría sido, de manera directa o indirecta, según quiera verse, causante del suicidio de su otra hermana, Erika Ortiz, quien se quitó la vida el 7 de febrero de 2007.

“Dicen mis fuentes que Letizia tenía problemas para quedarse embarazada. Según mis fuentes, su hermana Erika cedió sus óvulos a Letizia para que pudiera embarazarse. Al parecer, por eso Erika tenía pasión por las hijas de Letizia, porque eran sus medio hijas”, aseguró Jaime Peñafiel sobre la reina Letizia en dicha entrevista y añadió: “Tanta pasión tenía Erika que Letizia le prohibió ir a Zarzuela y acercarse a esas niñas. Y ese fue el motivo por el que Erika se suicidó. Eso me dicen mis fuentes”.

Tras publicar el libro ‘Letizia y yo’, el periodista Jaime Peñafiel asume las consecuencias

Este fin de semana, el periodista se tomó su situación actual con entereza y señaló que él también asume las cosas e insistió en que no se arrepiente de haber publicado las duras acusaciones contra la reina Letizia.

“En el libro fui muy generoso con la reina Letizia porque reproduje solo el dos por ciento de lo que me informó Jaime del Burgo (ex cuñado de la reina) para no herir la integridad de las personas. No me arrepiento, yo soy como soy y punto”, dijo Jaime Peñafiel a la revista Semana.

Aunque la monarca ha recibido apoyo de la gente en redes sociales y la Casa Real no ha hecho comentarios sobre la publicación del libro ni las polémicas que se suscitaron, algunas voces sostienen a Peñafiel y dejan ver que su posición de privilegio durante muchos años podría sostener sus versiones en contra de la esposa del rey de España.

“Muchos años al lado del rey Juan Carlos I, siendo testigo de los capítulos más importantes de la historia de la Familia Real, y fiel custodio de importantes secretos, lo han convertido en autoridad a la hora de analizar o aportar luz a las polémicas que persiguen al rey emérito y a toda su familia”, escribió la periodista Mila Fernández del HuffPost, según menciona una reseña sobre el libro Letizia y yo.

*Con información de Quién.