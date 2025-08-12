Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Redacción

Ciudad de México.-Las denuncias, presentadas por el colectivo La Mesa Roja (folios 006/2025 y 008/2025), señalaban que Arámburu realizó más de 300 publicaciones y retuits en redes sociales con mensajes ofensivos y despectivos dirigidos a mujeres, incluyendo periodistas como Daniela Pastrana e Ingrid Urguelles.

Entre los calificativos utilizados se encontraban frases como “pluma rancia” y “mente deficiente”, además de alusiones a la vida privada y profesional de las denunciantes.

La Defensoría de Audiencias del canal determinó que estas acciones crearon un ambiente hostil con el fin de intimidar y desacreditar públicamente.

Aunque Arámburu usó su cuenta personal en X (antes Twitter), se destacó que, al ser una figura vinculada a un medio público, debía ajustarse a un código de ética que promueve la igualdad de género y el respeto.

Cursos de marketing para influencers

La titular de la Defensoría, Karla Prudencio Ruiz, recomendó una disculpa pública y cursos de sensibilización en derechos humanos y prevención de violencia digital.

Al no cumplir con estas medidas, Capital 21 decidió separarlo de su cargo. Este fallo establece un precedente en los medios públicos mexicanos, enfatizando que el comportamiento de sus colaboradores, incluso fuera del ámbito laboral, debe alinearse con principios de no discriminación y respeto.