Coronavirus frena inversiones para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Contingencia por el coronavirus frena al menos 42 proyectos de inversión para Aguascalientes, reveló el Secretario de Desarrollo Económico (Sedec) Manuel Alejandro González Martínez.

-¿De Inversión Extranjera Directa hay alguna que este en riesgo o que valore no instalarse en Aguascalientes?

-No, no (…), bueno las las que están detenidas son las que venían en prospectación, si tenemos noticias de que algunas inversiones se puede posponer, pero no se van a otro país, nos han dicho que no pretenden irse a Brasil o Estados Unidos, sin embargo nos han pedido un poco más de tiempo en lo que pasa la contingencia.

-¿Cuántas son?

-Tenemos en el Top Line de empresas que se pretendían establecer en el estado (…) eran 42 proyectos de inversión, de los cuales pues todos están en desarrollo, entonces pues si les puedo decir que hoy en día esos proyectos están detenidos.

Insistió en que no se han perdido dichas inversiones que contemplan a Aguascalientes como destino, ni mucho menos que esto sea por una situación de que se van a ir a otras entidades o países, obedeciendo estrictamente al tema de la contingencia en salud a nivel mundial por lo que esperarán a que existan las condiciones de certidumbre.

-¿De qué sectores principalmente estos proyectos?

-Bueno, tenemos principalmente del sector automotriz, algunos del sector agroindustrial y de tecnologías de la información