Corcholatas están burlando la ley y descuidando sus cargos: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Con sus precampañas, los tres precandidatos presidenciales de Morena están violentando la ley y además descuidando funciones en cargos de amplia relevancia, puntualizó Emmanuel Sánchez Nájera, líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso.

“Lo que hemos visto es que estas tres corcholatas han estado burlando la ley de la manera más absurda que se pueda, además de enseñarle a la gente que ellos están para violentar la ley como puedan”, afirmó el perredista.

En los casos concretos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fueron denominados corcholatas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, el representante del Sol Azteca en el Congreso exigió que se definan la posición que quieran ocupar a futuro.

“Lo más grave es que están descuidando sus encargos. Todos ellos tienen funciones y no son ocupaciones menores, por lo que estar diciendo que en la mañana soy jefa de gobierno y en las tardes hago campaña no daría para tal. Si su aspiración es legítima, sería apegarse primero a la ley y, segunda, que se dediquen de lleno a ello si es su aspiración y no anden con un pie en cada lado”, remarcó.

Sánchez Nájera consideró viable que el país cuente con un sistema político más abierto, donde sí se permitiera de alguna manera años antes expresar la intención hacia dónde se quiere dirigir; pero aclaró que de momento eso no se prevé.