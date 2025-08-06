19 C
Coordinación de delegaciones urbanas cambia de sede

Redacción

Aguascalientes, Ags.-.La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales del Municipio de Aguascalientes, informa a la ciudadanía que deja de operar en el domicilio conocido en Andador José María Chávez #105, 1er piso, Zona Centro.

A partir de ahora, la nueva sede se ubica sobre Av. Siglo XXI #3306 en el fraccionamiento Villas del Pilar, en la zona sur de la ciudad de Aguascalientes.

Cabe señalar que el horario de atención continúa siendo el mismo, de las 8:00 a las 15:30 horas, de lunes a viernes y el número telefónico de atención es 449 916 97 71.