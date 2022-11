Convocatoria para elegir dirigencia del PRI transparente y sin dedicatorias; jura Meade

Redacción

Aguascalientes. Ags.- Asegura el delegado especial del Comité Nacional del PRI, Jorge Meade, que la convocatoria para elegir a la dirigencia del tricolor en el estado es transparente y no lleva ninguna dedicatoria.

En conferencia de medios el político informó que la convocatoria ya está en estrados, por lo que quienes vayan a participar deberán apegarse a lo que marcan los estatutos.

“La convocatoria es clara y no debe haber sorpresas, ni sorprendidos, créanme que no hay forma de manipularla, ni mucho menos se van a modificar los ingredientes”, sostuvo.

Al concluir el político expuso que en el PRI todos caben, por lo que el llamado es a privilegiar la unidad en esta contienda, cuya dirigencia electa deberá salir antes de concluir este mes de noviembre.