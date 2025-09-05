Convocan en Pabellón de Arteaga a celebrar el Grito de Independencia

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.- El Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga alista una verbena popular para conmemorar el 15 de septiembre, donde se espera la participación de familias del municipio en una jornada de música, tradición y orgullo patrio.

La celebración tendrá lugar en la Explanada de los Símbolos Patrios, escenario que será sede de juegos tradicionales, presentaciones artísticas y espectáculos musicales.

El acto central de la noche será la Ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta municipal, Lucero Espinoza, quien dará la arenga nacional en punto de las 23:00 horas.

Las autoridades municipales invitaron a la población a sumarse a esta fiesta mexicana, destacando que el evento busca fortalecer la identidad y el sentido de comunidad entre los habitantes.

“Porque en Pabellón de Arteaga celebramos nuestra historia, nuestra cultura y la unión que nos hace más fuertes”, señaló el Ayuntamiento en la convocatoria oficial.

El programa contempla actividades para todas las edades y un ambiente familiar, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones en el municipio.