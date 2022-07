Convocan a diputados evitar ausencias en comisiones legislativas del Congreso de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de la diputación permanente Nancy Gutiérrez Ruvalcaba exhortó a los demás representantes populares para darle seguimiento al trabajo de comisiones legislativas, después que algunas de estas no sesionaron dentro del actual periodo de receso.

“Es el llamado que les he estado haciendo a los diputados, para que no falten a las comisiones. No podemos estar parados sin sacar los asuntos importantes de esta Legislatura”, apuntó la diputada por el PAN.

Algunas de las comisiones internas del Congreso que no tuvieron actividad en el mes en curso fueron la de Derechos Humanos y la de Asuntos Migratorios, debido a la falta del quórum mínimo de tres representantes.

Gutiérrez Ruvalcaba descartó precisar si alguna o algún legislador pidió permiso para ausentarse de sus comisiones, explicando que es responsabilidad de enviar un oficio a la Secretaría General del Congreso, en caso de que no pueda presentarse.

La actual Legislatura reanudará sesiones ordinarias el próximo 15 de septiembre, aunque se estudia la posibilidad de un extraordinario para el siguiente mes.