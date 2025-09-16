Convocan a clausurar desfile patrio en Encarnación de Díaz

Denuncia Ciudadana

Encarnación de Díaz, Jal.- En Encarnación de Díaz, Jalisco, ciudadanos convocaron a una marcha para clausurar el Desfile de la Independencia, luego de acusar actos de represión por parte del gobierno municipal que encabeza Erika Cuevas, de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, la noche del lunes, pasadas las 23:15 horas, inspectores de Padrón y Licencias, acompañados por una veintena de policías municipales, clausuraron un café y un gimnasio ubicados a un costado de la presidencia municipal.

Los afectados señalaron que la acción se trató de un capricho de la Alcaldesa, debido a que el propietario del inmueble rentó uno de los espacios al Partido Acción Nacional (PAN), lo que derivó en el operativo para cerrar los negocios.

Ante estos hechos, vecinos y comerciantes llamaron a movilizarse y anunciaron que este 16 de septiembre marcharán para clausurar el Desfile de la Independencia en protesta contra la administración local.

Imagen tomada del video de: Annie Gallardo