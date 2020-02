Convoca PRD a brindar atención médica en Aguascalientes a pacientes de otros estados

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Servicios de salud no deben quedarse en cuestiones territoriales, comentó Jorge Saucedo Gaytán, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en relación a la postura del gobierno de Aguascalientes para limitar la atención a pacientes locales.

“La salud es un derecho universal y creo que todos tenemos derecho a que se nos atienda en cualquier lugar. Pero también entiendo la postura del gobierno estatal”, apuntó.

La semana anterior, el ejecutivo estatal panista Martín Orozco Sandoval rechazó atención a pacientes de otros estados en Aguascalientes, justificando la falta de acuerdos con el Instituto de Salud del Bienestar que promueve la Federación. Orozco, que encabeza un grupo de gobernadores blanquiazules, dijo que esos pacientes se van “a la chingada”.

“Tengo entendido que en las negociaciones con el gobierno federal ya había un acuerdo con los gobernadores del PAN, que no se cumplió, y entonces es normal que quien encabeza el grupo haya inconformidad y a lo mejor fue la razón de que se expresara de esa manera. Sin embargo, creo se debe atender a cualquier derecho habiente que tenga problemas de salud en cualquier hospital”, abundó Saucedo Gaytán.

– ¿La regó? – No me corresponde a mí decir si la regó o no, es una cuestión particular.

El legislador del Sol Azteca destacó que por lo pronto Orozco Sandoval haya ofrecido disculpas por la expresión utilizada.