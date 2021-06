Convoca INE a partidos y candidatos a no anticipar triunfos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto Nacional Electoral (NE), convocó a partidos políticos y candidatos a no anticipar triunfos al cierre de la jornada electoral del 6 de junio.

El delegado Ignacio Ruelas Olvera, adelantó que de acuerdo al Programa de Resultados Electorales después de las 11 de la noche estaría arrojando tendencias irreversibles que pueden dar un panorama más claro de quienes vayan a la cabeza.

El veterano funcionario con más de 35 años en el ramo, admitió que después de las 6 de la tarde saldrán infinidad de conteos rápidos que no tienen ninguna valides ante la autoridad electoral.

“Aquí es una manera de ver cómo hay políticos que luego escupen al cielo y les cae en la frente porque empiezan a festejar triunfos que luego no tienen; recuerden ustedes a un alto funcionario educativo que fue candidato y que se proclamó triunfador a las 8 de la noche, y efectivamente algunos conteos rápidos y las primeras actas que llegaron al PREP le daban el triunfo, pero después de las 8:05 le dieron la vuelta y ya nunca se levantó”, recordó.

Al final exhortó a guardar la calma y no caer en retóricas anticipadas, esperando al análisis de los números en frío para analizar triunfos y derrotas