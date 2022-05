Convoca Escobedo a Secretaría de Gobierno para tomar previsiones sobre planta Cruz Azul en Tepezalá

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras los sucesos trágicos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul, el diputado por el PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada convocó a autoridades locales a tomar previsiones en la planta del municipio de Tepezalá, aunque subrayó que de momento no se visualizan hechos similares.

“El riesgo está latente, no por condiciones del contexto estatal sino por el contexto de la propia cooperativa. El llamado es para la Secretaría General de Gobierno, pues es un tema de gobernabilidad y de seguridad, aunque no se ven señales de una situación similar a lo que ocurrió en Hidalgo, pero sí debemos estar al pendiente porque puede escalar la situación”, comentó el representante legislativo de esa zona, en entrevista con elclarinete.com.mx.

A inicios de la semana, la planta Cruz Azul en el estado de Hidalgo fue objeto de un enfrentamiento armado que ocasionó de manera oficial la muerte de ocho personas. La empresa de perfil cooperativa se encuentra en disputas legales desde hace años.

Escobedo Tejada añadió que Secretaría de Gobierno deberá mantener comunicación con instancias de seguridad y con las propias alcaldías, primero de Tepezalá como sede de la planta, pero además de municipios que aportan personal como Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, cabecera de la cual también es representante ante el Legislativo.

“Conozco a varios trabajadores, no he platicado con ellos sobre el tema, pero lo que pudimos auscultar con gente de la propia cementera es que no hay riesgos. Igual rápido nos lo harían saber la gente de Pabellón que trabaja en la cementera y nosotros cumpliríamos con hacérselo saber a la Secretaría de Gobierno”, remarcó.

La empresa cementera inauguró una planta en el municipio norteño de Tepezalá, desde 1998, y a la fecha sigue operando.