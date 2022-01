Convoca Díaz a evitar aglomeraciones en mercados de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Israel Díaz García, director de Mercados de la alcaldía, exhortó a la población para evitar aglomeraciones en tianguis informales, con la finalidad de incrementar el número de contagios.

“Estamos convocando si no es necesario, que no lo haga. Que no vaya más de una persona y que no lleve a niños, para que le dé la oportunidad a la gente que necesita comprar sus productos o alguna necesidad”, externó.

Díaz García mencionó que el decreto oficial publicado por gobierno del estado indica que se pueden seguir instalando los mercados tradicionales, pero bajo una revisión para que no se presenten un número masivo de asistentes.

“El decreto nos indica un control de aforo al 50 por ciento, pero seguimos atentos a través de los verificadores de mercados y además nos estaremos coordinando con Salud Pública del municipio. Lo más importante para nosotros es que la gente vaya con cubrebocas y que tomen su distancia, retirándose rápidamente”, agregó el titular de la dependencia.

El decreto oficial del Ejecutivo se mantiene vigente para lo que resta del mes.