Convierte tu celular en un repetidor de señal WiFi

Ciudad de México.-Algunas personas suelen utilizar sus propios smartphones como repetidores cuando la señal de WiFi no es muy buena en el lugar en el que están. Esta herramienta es muy útil si, por ejemplo, tienes visitas que necesitarán el internet o si tienes una Smart TV un poco apartada del modem o router.

Si quieres aprender a convertir tu celular en un repetidor y decir que aprendiste algo antes de que acabe el año, sigue leyendo, porque aquí en La Verdad Noticias te diremos cómo hacerlo.

Repetidores de WiFi que puedes tener en tu Smartphone

Dado que cada vez es más necesaria la innovación e implementación de la tecnología ya existente en los nuevos smartphones, existen algunos dispositivos móviles que ya cuentan con esta función que sería similar a compartir tus datos cuando realmente no estarás gastándolos, puesto que lo que estarás compartiendo es tu WiFi.

No obstante, si tu celular no cuenta con esta herramienta, no debes de dudar en ir a la PlayStore y descargar o comprar el repetidor que más te llame la atención, tomando en cuenta las calificaciones de las mismas apps y por supuesto, sus reseñas. Algunas de tus opciones mejores opciones son NetShare y WiFi Repeater.

Cómo hacer que tu smartphone amplíe la señal de Wifi de tu hogar.

Para usar tu smartphone como repetidor de señal, primero necesitarás descargar una aplicación desde la PlayStore, luego, tendrás que pulsar el botón de señal WiFi para establecer la conexión que quieres compartir. La aplicación solicitará acceso a tu ubicación, así que tendrás que aceptar el permiso para continuar.

Cuando ya se haya establecido la existencia del punto de conexión, los usuarios que lo requieran podrán acceder a tu nueva red de WiFi a través de un código QR o con la contraseña que decidas ponerle.

