Controversia de presidente del IEE no debe afectar proceso electoral: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La polémica que involucra al titular del Instituto Estatal Electoral (IEE) por supuesta violencia de género no deberá afectar el próximo proceso local, aseguró Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales en el Congreso, quien sí reconoció que se vive una situación complicada en dicho organismo.

“Estaríamos buscando garantías de que el proceso no se afecte, es un tema delicado y no se puede menoscabar la importancia de algo como esto. Sí soy de la idea que la presunción de inocencia debe estar por encima de otra circunstancia y mientras no termine su proceso, no es exigible alguna acción hasta que la legalidad lo obligue”, comentó el legislador por el PRD.

A inicios de la semana, dos ex consejeras distritales demandaron la renuncia de Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del IEE, a quien denunciaron por presunta violencia política de género. Cabe mencionar que en diciembre último, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya falló en contra de Landeros.

“Me parece que también ya hay un andamiaje construido electoralmente hablando muy importante en donde el consejo no recae sólo en la figura del presidente, y en el supuesto que tuviera que abandonar el puesto, hay los mecanismos suficientes para que la elección no se ponga en riesgo. No tiene que afectar de manera institucional”, insistió Sánchez Nájera.

– ¿Tendría que haber otra consejera o consejero presidente?

– Tendríamos que evaluar todos como partidos políticos y además como consejo cuáles son los criterios por los que tendría que separar y entonces si es posible llevar el proceso sólo como consejeros, o si debería nombrarse de manera provisional una nueva presidencia.

Las elecciones estatales por la renovación de la gubernatura están proyectadas para celebrarse el 5 de junio próximo.