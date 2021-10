Contraloría del Congreso debe estar ajena a intereses políticos:  Rodríguez 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Necesario definir a corto plazo la titularidad de la contraloría interna del Congreso, indicó Yolitzin Rodríguez Zendejas, diputada por Movimiento Ciudadano.

“Aún no se inicia el procedimiento. Todavía no se ha planteado esa situación, pero yo creo que no tardamos. Estamos pendientes y es una posición que nos hace falta”, comentó en entrevista grupal.

– ¿Para cuándo podrían definirlo?- Yo creo que ya la siguiente semana debemos estar en esa sintonía. Pues ya estamos definiendo el esquema administrativo del Congreso.

Rodríguez Zendejas hizo hincapié en que se buscaría un perfil ajeno a los siete partidos políticos que se encuentran representados ante la LXV Legislatura.

“Tenemos propuestas cada bancada. Debe tener experiencia y ser una figura ajena a los intereses políticos de las distintas fuerzas que estamos representadas”, apuntó la representante naranja.

El actual Congreso del Estado inició funciones el 15 de septiembre último.

Hay que señalar que Rodríguez tiene al menos una denuncia ante la Contraloría por malos manejos cuando estuvo al frente del Osfags.