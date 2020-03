Contraloría de Aguascalientes se hace tonta para castigar a exfuncionarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Se le prescribieron en tiempos algunas investigaciones a la Contraloría estatal en contra de ex servidores públicos de la administración del ex gobernador Carlos Lozano, reveló el titular Dennys Eduardo Gómez Gómez.

Sin embargo, el funcionario público indicó que se tienen aún 200 expedientes bajo investigación por una serie de irregularidades señaladas durante el ejercicio de la función, mismas que siguen su curso.

Abundó en que en algunos casos ya hubo prescripción en las investigaciones, principalmente por la transición en el cambio de leyes que hubo.

“Algunos casos se juzgan por la anterior ley cuando se dio el hecho, entonces pues ya prescribieron algunas”, reconoció.

Dijo no tener en mente aquellos casos que ya prescribieron, aunque aseveró que en algunos asuntos pudiera tratarse de temas considerados como ‘graves’.

Por lo pronto, expresó que en entre los de mayor relevancia que aún continúan vigentes, existen hasta 80 carpetas de investigación que tienen que ver con el Instituto del Agua, algunos más en materia de educación y en salud.