Continuará Aguascalientes como una isla en seguridad y economía, dice Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantendrá el respaldo hacia los negocios locales para evitar la problemática que existe en entidades vecinas, declaró la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD por la gubernatura, Teresa Jiménez Esquivel, tras un encuentro con comerciantes del Barrio de La Purísima.

“Si hay inversión, la gente tiene recurso para gastar en los comercios, podrán crecer en los negocios. Vamos a incentivar la inversión aquí y a los comerciantes les digo que les voy a acompañar para que Aguascalientes, esta gran isla. Pues cuando me acerco en los estados vecinos se siente diferente, lo que se vive en todo el país. Aguascalientes seguirá siendo una isla en seguridad, pero también en el tema económico. Vamos a crecer”, afirmó en conferencia de medios.

Jiménez Esquivel agregó que se cuenta con programas y recursos para estos programas de apoyo hacia pequeños emprendedores, añadiendo que se han tenido diferentes alianzas con el sector comercio.

“Tenemos que hacer alianzas con Nacional Financiera, que sepan que el gobierno del estado los va a estar respaldando, quiero llevar a un Aguascalientes próspero. Que a la gente en esta inflación no le perjudique lo que está pasando en todo el país”, dijo.

De paso, la ex alcaldesa capitalina insistió en el recorte de recursos federales, por lo cual demandó evitar esta práctica. “Desde hace tres años nos quitaron muchos presupuestos. Yo lo único que pido es si no nos dan, que no nos quiten”.

La votación por la renovación de la gubernatura está anunciada para el domingo 5 de junio entrante.