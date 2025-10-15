Continúan sanciones a bares de Aguascalientes que operan después del horario de cierre 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Autoridades municipales mantienen bajo la mira a los bares que incumplen con el horario de cierre en Aguascalientes. En las últimas semanas, la Dirección de Reglamentos ha aplicado sanciones y clausuras a establecimientos que operaban fuera de lo permitido.

“Tenemos un operativo permanente. Simple y sencillamente la semana antepasada hicimos una revisión de más de 100 puntos en el municipio de Aguascalientes”, explicó Enrique García López, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario aclaró que ningún bar cuenta con autorización para cerrar después de las 3:00 de la mañana.

García López reconoció que el municipio no tiene capacidad operativa para supervisar todos los establecimientos en una sola jornada, por lo que pidió apoyo a la ciudadanía para denunciar los casos de incumplimiento.

“Es importante que los ciudadanos nos ayuden si observan estos tipos de establecimientos abiertos después de las 3 de la mañana. Sepan que no existen condiciones ni permisos para que lo hagan de manera legal”, subrayó.

De acuerdo con el secretario, las sanciones económicas por operar fuera del horario pueden alcanzar hasta los 56 mil pesos.

Además, cada semana se realizan de dos a tres clausuras por diversas irregularidades.

“Se realizan clausuras cada semana, por muchos temas: el no tener una licencia exhibida o que se pueda presumir clandestinaje en la venta o consumo de bebidas alcohólicas”, detalló.