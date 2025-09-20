Continúan labores de preservación en La Pona

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de las acciones permanentes de cuidado, mantenimiento y protección del Área Natural Protegida (ANP) La Pona, se llevaron a cabo actividades por parte de los guardabosques de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu).

Aldo Axel Rodríguez Benítez, titular de la Semadesu informó que se realizaron acciones de desmalezado, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales y promover el crecimiento de las especies nativas que se encuentran en el área natural; limpieza y recolección de residuos para mantener un entorno sano tanto para la biodiversidad como para los visitantes del área y se realizaron brechas corta fuego, fundamentales para la prevención y control de incendios.

Rodríguez Benítez señaló que estas acciones forman parte del compromiso que tiene la actual administración municipal, a través de la Semadesu, con la preservación de los espacios naturales y la promoción de una cultura ambiental responsable.

Asimismo, invitó a la población que visita esta zona a respetar las reglas del ANP para colaborar en la conservación de este importante pulmón verde de la ciudad.