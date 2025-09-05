Continúa Tere Jiménez con la entrega de útiles escolares

19 C
Aguascalientes, Ags.- En apoyo a la economía familiar, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sigue recorriendo colonias y comunidades para entregar personalmente útiles escolares, mochilas, zapatos y tenis a miles de estudiantes de todo el estado.

Esta vez fueron las familias de la colonia Altavista y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, en la capital, quienes recibieron estos apoyos. En total, 2 mil 400 hogares fueron beneficiados, aliviando la carga económica que representa el nuevo ciclo escolar.

“Les quiero desear a todas las niñas y niños que les vaya muy bien en esta etapa de sus vidas; recuerden que el estudio es la mejor herencia, el estudio es la llave para abrir el triunfo en todo el mundo. Un niño o niña con lápiz y pluma se irá preparando para competir con quien sea y es lo que queremos, que sus hijos nos superen a nosotros y que cumplan sus sueños”, expresó Tere Jiménez durante la jornada.

Madres, padres y estudiantes agradecieron el apoyo y palparon la cercanía de una gobernadora que camina junto a la gente y está al pendiente de lo que necesitan las y los alumnos para continuar preparándose.

Este programa, que ya ha llegado a miles de estudiantes en todo el estado, sigue avanzando colonia por colonia, consolidando el compromiso de un gobierno que apuesta por la educación.

En la Altavista, acompañaron a la gobernadora el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el senador Toño Martín del Campo; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete; Juan Pablo Gómez Diosdado, contralor del Estado, y Dulce Andrade, directora general de Combate a la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.

En Villas de Nuestra Señora de la Asunción estuvieron presentes el diputado local Humberto Montero; la secretaria de Desarrollo Social, Paty Castillo; Sarahi Macías Alicea, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua; José Luis Morales, director de Radio Universal; Patricia Ahedo, y Fernando Tiscareño.