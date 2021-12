Continúa llegada de migrantes a Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Decenas de migrantes provenientes de Haití, Honduras e incluso de India han abarrotado las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado en Aguascalientes, específicamente en el municipio de Jesús María.

Tomás, proveniente de Haití, acompañado por tres mujeres y seis niños, contó que desde que logró llegar desde Brasil hasta Tapachula, en Chiapas, han buscado un lugar donde poder trabajar para mantenerse.

Indicó que llegaron a Aguascalientes este martes, y desde que arribaron al INM han solicitado un carnet que les permita trabajar en la localidad, sin embargo, aseguró que les han negado ese tipo de atención. Tampoco les han brindado refugio ni alimentos.

“Todavía yo no sé a dónde yo voy, porque yo voy a pensar a quién voy a llamar, yo no sé de la ciudad, quién me va a apoyar con el transporte para regresar de nuevo, yo no sé, estoy pensando lo que tengo qué hacer”, dijo.

“Nos están tratando bien, pero no nos han dado comida; ahí ya no tenemos nada, eso es; yo no sé cuántas personas están aquí, yo veo muchas personas aquí pero no sé, hay personas que llegaron antes”

Indicó que en su viaje, los niños han padecido de molestias como fiebre, dolores de cabeza y obviamente, días de hambre y frío.

“Nosotros estamos buscando una vida mejor, si encontramos un servicio de trabajo aquí, vamos a mantener a mi mujer y a mi familia aquí, los demás no sé porque cada uno tiene su marido y sus responsabilidades; lo que yo pensaba es lo que todos piensan, si encuentran trabajo aquí, nos quedamos aquí porque en mi país está derrumbado”.

Algunos pocos no están cerca de la oficina de migración. Se instalaron en predios abandonados que cuentan con un pequeño cuarto. Improvisan para tener un techo, lavar su ropa y contar con unos cuantos objetos como vasos y platos.

Los que cuentan con dinero, se acercan a las tiendas más cercanas para proveerse de alimentos y ropa. Otros también portan algún teléfono celular y piden crédito para poder comunicarse con otros compañeros que aún están en estados como Zacatecas y Jalisco.

Desde hace varias semanas, se ha reportado que la Casa del Migrante de Aguascalientes ha estado al máximo de su capacidad. De manera general, también se piden alimentos, ropa en buen estado y productos de higiene.

De acuerdo con el portal de Unidad de Política Migratoria, Aguascalientes ha registrado hasta 835 migrantes que se presentaron ante la autoridad migratoria, hasta el mes de octubre.