Continúa Leo Montañez con las jornadas de arborización

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Continuando con las acciones en favor del medio ambiente, el presidente municipal, Leo Montañez encabezó una nueva jornada de arborización en el parque del Papa y en el camellón de la Avenida Las Américas desde Avenida Aguascalientes hasta República Mexicana, en el fraccionamiento El Dorado.

Leo Montañez aseguró que en la actual administración municipal se han realizado varias reforestaciones en diversos puntos de la ciudad, además de cuidar las áreas verdes ya existentes para mantener la biodiversidad y mitigar los efectos del clima.

Agradeció al personal de Costco sumarse a esta actividad de reforestación y a la empresa Deco Garden que donó 100 árboles de jacarandas para esta actividad.

El titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Carlos España Martínez informó que, de febrero a la fecha, se han plantado más de tres mil árboles y 12 mil plantas de diferentes especies en camellones, parques y áreas verdes municipales.

España Martínez dijo que las acciones en esta arborización consistieron en trabajos de perfilado, realización de cajetes a todos los árboles, podas de formación, se retiraron árboles secos.

En el evento estuvieron presentes el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, la regidora Martha González Estrada, los regidores Alejandro Serrano Almanza, Juan Antonio González Guerrero y Gustavo Granados Corzo.