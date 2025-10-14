15 C
Aguascalientes
15 octubre, 2025
Tendencias

Checa las frutas que pueden comer los perros

Kim Kardashian lanza ropa interior con vello

Hasta 10 presas de importancia rebasan su capacidad tras intensas…

Yakohama invierte más de 464 mdp en Aguascalientes

Subirán tarifas de agua en Asientos, anuncia González Mota

Se mantendrá subsidio de 320 mdp de gobierno a servicio…

No se repetirán crisis de inseguridad de otros sexenios, dice…

Investigan interpretación de narcocorridos en concierto de Julión Álvarez en…

Llama líder de diputados de Morena evitar discriminación entre militantes…

Llama Valdivia a mantener “defensa férrea” en recursos públicos a…

Continúa el sacrificio clandestino de ganado en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La matanza clandestina de ganado continúa siendo un problema sin resolver en Aguascalientes, reconoció Salvador Arturo Hernández Zermeño, gerente general de la Unión Regional Hidrocálida (URGH), quien advirtió sobre los peligros que representa para la salud de los consumidores.

De acuerdo con el representante ganadero, la carne proveniente de estos sacrificios se procesa sin ningún tipo de control sanitario ni medidas de higiene. “Se mata el animal en lugares insalubres y la carne va directamente a las carnicerías, sin refrigeración ni limpieza adecuada”, explicó en entrevista colectiva.

Hernández Zermeño señaló que, aunque se han presentado denuncias ante las autoridades federales y estatales, los responsables operan de manera itinerante, lo que dificulta su localización. “Son personas que se mueven constantemente y actúan en la clandestinidad. No pagan por el sacrificio, ni por refrigeración, transporte, licencias o inspección sanitaria”, detalló.

Hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para intensificar los operativos y frenar estas prácticas que, dijo, afectan tanto a los productores formales como a los consumidores. Añadió que los animales más recurridos en  estas prácticas son los bovinos y porcinos, estos últimos en mayor cantidad.

“Es urgente que las autoridades se pongan las pilas y hagan su trabajo”, concluyó.