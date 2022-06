Continúa Aguascalientes en alerta por sequía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En tanto no se regularicen las lluvias los efectos por la sequía en Aguascalientes seguirán impactando principalmente al campo, señaló el Coordinador de Protección Civil estatal, Héctor Manuel Reyes Hernández.

El funcionario público subrayó que Aguascalientes se encuentra ya entre las entidades con sequía donde aparece Chihuahua, Durango, entre otras.

Acto seguido Reyes manifestó que si bien se han registrado algunas lluvias, las mismas no han sido de magnitud como para revertir el escenario.

Posteriormente alertó de que se continuará con temperaturas altas en la entidad que han rondado en promedio los 35 grados.

“Si bien en el país ya se han presentado un par de huracanes los mismos no han tenido un impacto que pudiera favorecer al estado con presencia de lluvias”, relató.

Para concluir mencionó que se haya condiciones similares al 2021 en donde se superó la media estatal de los 520 milímetros de captación.