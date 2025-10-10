Continúa acéfala dirección de Reglamentos del municipio Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Aunque hay un encargado de despacho, la Dirección de Reglamentos del Municipio capital aún continúa sin un titular, confirmó Enrique García López, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario explicó que la dependencia sigue operando con normalidad bajo la conducción de Armando Reyes, quien asumió como encargado de despacho tras la salida de Roberto Amézquita Camarillo.

“Como ustedes saben, el alcalde comentó y giró instrucciones para que hubiera un encargado de despacho. El Código Municipal establece en el artículo 98 que existen personas capaces de despachar los asuntos de la dirección en ausencias temporales o definitivas. En este caso se quedó a cargo Armando Reyes, que es una persona que tiene casi 20 años trabajando en el área de Reglamentos”, indicó.

García López aseguró que la operatividad del área no se ha visto afectada por la falta de un director formal, ya que Reyes ha encabezado las labores cotidianas y los operativos desde hace varios años.

“Hasta el momento se han seguido haciendo los trabajos de manera ordinaria. La realidad es que no se ha sentido tampoco un cambio en cuanto a la manera o a la situación de cómo se implementaban operativos y esto toda vez de que Armando ha sido durante estos años quien se encarga del tema operativo de la Dirección de Reglamentos”, sostuvo.

Sobre los operativos recientes en coordinación con la Policía Municipal y otras instancias, el secretario explicó que en las últimas semanas se realizaron recorridos que han permitido ampliar la cobertura de supervisión.“Hemos estado trabajando estas semanas. Estas dos últimas semanas no hemos tenido recorridos coordinados; se ha avanzado por parte de nosotros en puntos de revisión, que esto también nos ayuda a nosotros mucho porque luego, cuando se hacen coordinados, se hacen ciertamente en zonas muy específicas y esto nos permite ir a revisar algunos otros lugares en donde normalmente no llegaríamos”, puntualizó.