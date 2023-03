Contempla SRE duplicar número de pasaportes que se entregan en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras asumir funciones como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado, Eulogio Monreal Ávila ofreció aumentar el número de pasaportes que se reparten diariamente a través de citas.

“Nosotros en este momento en Aguascalientes estamos expidiendo 300 pasaportes, así recibo la oficina. Pero queremos que al cerrar el año estemos en un número aproximado de 600 pasaportes. Queremos duplicarlo, esa es nuestra meta”, afirmó en entrevista.

– ¿Se duplicaría el número antes del cierre de año?

– Esperamos que sí.

Monreal Ávila reconoció que se vive un atraso en cuanto al número de solicitudes de documentos para viajar al extranjero, no sólo en el país, debido a la situación ocasionada por la pandemia sanitaria.

“Esta saturación deriva de la pandemia entre 2020 y 2021 que se paralizó todo, no sólo en México, sino todo el mundo dejó de movilizarse y como los ciudadanos no tenían necesidad de salir al extranjero, ya no se preocuparon en tramitar y eso fue acumulándose. Imaginen dos años sin sacar o sacar relativamente pocos o los necesarios, se detuvo la línea de emisión del pasaporte y esto se ha acumulado”, insistió.