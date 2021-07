Contagios por covid se mantienen a la alza

Redacción

Ciudad de México.-Autoridades de salud actualizan las cifras del covid.

La Secretaría de Salud informó que al 10 de julio ya suman 234,907 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19) así como 2,586,721 casos acumulados. Dicho de otro modo ,en las últimas 24 horas hubo 232 muertos y 9,581 contagios nuevos.

La dependencia también señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 61,566 contagios de este tipo.PUBLICIDAD

Además, hay más miles de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 2,041,418 recuperados.De tal modo, la tasa de incidencia de casos acumulados de 1998.2 por cada 100,000 habitantes. People line up to get tested at a temporary testing site for the coronavirus disease (COVID-19) in Mexico City, Mexico July 9, 2021. REUTERS/Edgard Garrido

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Sonora se ubican como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones y que en conjunto representan más de la mitad (64.8%) de todas las del país.

Avance de vacunación

Durante el jueves 9 de julio, se inyectaron 499,775 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2. En suma, se han aplicado 50 millones 362 mil 218 vacunas a lo largo y ancho de todo el país. Melanie, 5, is photographed with her teacher at a drive-thru graduation ceremony for kindergarten students amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Ciudad Juarez, Mexico July 9, 2021. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Se han perdido 58,069 (0.2%) dosis que han llegado a México. Dichas pérdidas son consideradas también por el esquema de vacunación, ya que desde antes de la pandemia se registraba este fenómeno debido a complicaciones relacionadas a su traslado.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó este jueves que la vacunación contra COVID-19 ha generado un “cambio en el perfil demográfico en la epidemia por COVID”, al registrarse la disminución de casos graves en personas de 60 años y más.

Con información de Infobae