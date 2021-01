Contagios de COVID-19 tardarán medio año en reducirse tras vacunación: OMS

Redacción

EU.-Vacunación disminuiría contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los contagios de coronavirus COVID-19 tardarán medio año en reducirse pese a que ya inició el proceso de vacunación en varias partes del mundo.

Esto se debe a que la aplicación del fármaco se ha efectuado mayoritariamente en países desarrollados; además, el acceso al inyectable aún es limitado entre la población.

“El propósito de las vacunas que se están administrando es muy específico: el de salvar vidas llegando a la población en mayor riesgo, (…) pero no se dispone todavía del volumen suficiente para que tengan impacto en las curvas”, recalcó Bruce Aylward, asesor de la OMS.

La noticia fue dada a conocer durante una conferencia de prensa, en la que el funcionario de origen canadiense destacó que la participación de la población en el seguimiento de las medidas sanitarias también es fundamental.

“No vamos a ver [el descenso de los casos de coronavirus COVID-19] en los próximos seis meses. [No veremos resultados] si la gente se reúne en grandes cantidades, no usa mascarilla o deja de tomar el resto de importantes precauciones”, señaló.

“Las vacunas son prometedoras, pero por ahora hay que seguir centrados en identificar los casos, incluyendo los leves y moderados, aislarlos, identificar los contactos y establecer cuarentenas”, recomendó el experto de la OMS.

Have questions about the new variants of #coronavirus? 🤔

Watch @who’s latest episode of Science in 5https://t.co/j1X7S7zXBs

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) January 9, 2021