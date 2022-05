Consumo de tabaco sin freno y no hay forma de detenerlo en Aguascalientes: Jiménez Macías 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a los esfuerzos realizados por varios años, un gran sector de la población mantiene su afición al cigarrillo, reconoció Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, quien alertó que esto puede dar pie a otro tipo de adicciones.

“Tengo 30 años en materia de regulación sanitaria, conozco desde el inicio de que se hizo la primera ley federal y ahora dices ya no hay publicidad, ya no hay esto, se sanciona a las tabacaleras. Pero el consumo de tabaco no se detiene, no hay manera de detenerlo. Sí creo que debemos de sentarnos a ver qué políticas públicas para detener este tipo de productos que es la puerta para otras drogas”, lamentó.

Tras participar en una conferencia organizada por el Congreso del Estado y enfocada a esta problemática, Jiménez Esquivel expuso que la adicción puede empezar en edades tempranas y alentada desde el mismo seno familiar.

“Es un problema bastante serio. Hemos encontrado que los mismos papás los compran y los regalan, es increíble que se regale como si fuera cualquier objeto y los papás no tienen la idea de lo que están regalando”, insistió.

El funcionario de la Secretaría de Salud hizo hincapié que Aguascalientes es una de las entidades que “ha puesto el ejemplo en el control regulatorio del tabaco”, informando que

el año pasado se destruyeron cerca de un millón de cigarrillos en el estado.