Consumo de sustancias y depresión en estudiantes de Aguascalientes aumentó con pandemia: Mesa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Difícil evaluar las consecuencias que en materia educativa traerá a futuro la pandemia sanitaria, comentó Juan Camilo Mesa Jaramillo, ex presidente del Consejo Interuniversitario Contra la Adicciones (CICA), quien alertó en temas como depresión y consumo de sustancias que están afectando a las nuevas generaciones.

“Salvamos el honor con las clases en línea, sí. Pero generamos un daño psicológico que no estamos preparados para medir el impacto, hoy no sabemos si los niños aprendieron o no. En Aguascalientes que es un estado chico, cuatro mil niños se descolarizaron, no sabemos qué están haciendo y para volverlos a meter al sistema es una bronca”, comentó.

En conferencia de medios, Mesa Jaramillo recordó que encabezó el CICA en dos oportunidades, adicionando que se trabajó de manera positiva. Pero aclaró que en estos momentos la presidencia le corresponde a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

“Seguramente el consumo de estupefacientes aumentó, porque la ansiedad te lleva a este tipo de cosas. La realidad es que tenemos una situación de depresión, no solamente en la educación superior, también de intentos de suicidio, desesperanza, por eso la socialización es fundamental para los seres humanos”, reiteró el académico.

El también ex rector del plantel local de la Universidad Cuauhtémoc presentó este miércoles el proyecto de Global University, plantel académico que entrará en funciones el siguiente año, con una veintena de opciones entre licenciaturas y postgrados a través de programas cuatrimestrales y donde, dijo, se espera sumar 500 alumnos en el arranque.

“No va a ser una universidad cara, sino enfocada a la clase media que debemos de fortalecer. La clase media quiere comerse al mundo, ama a México y ahí vamos a estar. Yo estoy convencido del emprendimiento y creo que el sistema educativo se ha equivocado en el tema de la innovación y emprendimiento. Siempre en base a datos, que es importante conocer; pero no puede ser el fin último”, subrayó.

Camilo Mesa destacó que Aguascalientes será la primera ciudad en América Latina que contará con un plantel de Global University.