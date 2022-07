Consumo de cristal dispara casos de violencia intrafamiliar, alerta IMMA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El incremento en cuanto al consumo de enervantes está derivando en nuevas problemáticas por violencia intrafamiliar, alertó Zayra Rosales Tirado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), quien hizo hincapié en casos de ciertas sustancias.

“Ahora en atenciones ya no llegan mujeres solamente con problemas psicológicos o de nervios, ya nos llega una mujer con un tema realmente de esquizofrenia”, expresó la funcionaria capitalina.

– ¿Ha habido relación de la violencia con el consumo de droga en las parejas?

– Totalmente, el cristal no está rebasando. Dentro de la violencia, la misma pareja obliga a la mujer a que consuma el cristal.

Rosales Tirado calculó que al menos dos de cada diez mujeres que se atienden en las áreas del IMMA ya tienen un problema de adicciones, situación que no se veía en otros años. “Antes el problema eran los golpes físicos o el tema psicológico. Pero no había una crisis tan fuerte como el suicidio, donde ya no tienen un control metal debido al consumo de cristal y tenemos que trabajar muchísimo, no solamente en el IMMA. Es un tema transversal”.

La titular del IMMA destacó la próxima apertura del Instituto de Salud Mental que abrirá la presidencia municipal, para lo cual se tendrá una reunión en la siguiente semana para formalizar una inercia entre áreas y canalizar futuros casos.