Consulta sobre concesión de agua no debe ser para ganar tiempo o buscar la reelección: Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Resultados concretos debe ofrecer la eventual consulta ciudadana que el ayuntamiento plantea para el futuro de la concesión del servicio de agua, exigió la diputada Ana Gómez Calzada, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, con miras al término del contrato a la empresa Veolia.

“Las consultas siempre fueron una propuesta asertiva, pues quién mejor que los beneficiados o afectados en cualquier tema. En este caso la consulta es una decisión buena, ojalá sea para considerar y no sólo para ganar tiempo o con situaciones que no transparenten el proceso. Sino que nos permite conocer el sentir de la gente y se tome la mejor decisión”, declaró en entrevista.

El servicio de agua fue concesionado en 1993 a una empresa privada primero llamada Caasa y ahora Veolia, la cual tiene contrato vigente hasta octubre de este año. En vísperas del término de la concesión, el ayuntamiento del PAN propuso la organización de una consulta entre la ciudadanía.

Gómez Calzada afirmó que el alcalde panista Leonardo Montañez Castro tendrá una gran responsabilidad en cuanto al futuro del municipio capital, por lo que reiteró el llamado a consolidar un proyecto y evitar la problemática que ya se da en otras ciudades

“El alcalde tiene una decisión en sus manos que va a depender el futuro de todos, sin distinción de género o de clase social. No es una decisión fácil y espero que nos lleve a buen puerto para que no estemos como Monterrey, sin agua. Ya los expertos han dado su opinión y espero que los tomadores de decisiones lo hagan pensando en la gente y no en su reelección”, insistió.