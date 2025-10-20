27.3 C
Aguascalientes
20 octubre, 2025
Construye Municipio guarniciones y banquetas en distintos puntos de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Obras Públicas Municipales de Aguascalientes (SOPMA) fortalece la infraestructura urbana con la construcción de guarniciones y banquetas en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y brindar espacios más cómodos, seguros y con mayor amplitud.

Actualmente se realizan trabajos en la calle Arandas, en la colonia La Soledad, y otro sobre la calzada poniente del Boulevard a Zacatecas, antes de llegar al Hotel Las Trojes.

En ambos puntos se lleva a cabo la construcción de banquetas con un ancho de 2 metros, una característica que destaca por su amplitud y funcionalidad, ofreciendo a los peatones una mejor experiencia de tránsito y accesibilidad.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal por modernizar la imagen urbana y fortalecer la seguridad vial, facilitando el desplazamiento de personas, incluyendo aquellas con movilidad reducida, y contribuyendo a una ciudad más ordenada, inclusiva y sostenible.

Con obras como estas, la Secretaría de Obras Públicas reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura urbana de calidad, que prioriza la seguridad y comodidad de los ciudadanos.