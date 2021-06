Considera Sánchez resultados “favorables” para el PRD en elecciones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a resultados electorales poco favorables para el Partido de la Revolución Democrática, Iván Sánchez Nájera, dirigente estatal del Sol Azteca, rechazó que el instituto político pueda perder su registro.

“Fue una elección muy complicada. Se trataba, para muchos partidos, de la supervivencia. Sabemos que desde palacio nacional quieren erradicar todo lo que sea oposición y cualquier persona que se atreva a disentir, se vuelve enemigo público. Por lo que, ante ese escenario, el resultado del PRD es muy favorable”, afirmó en conferencia de medios.

Sánchez Nájera consideró que, con base a los posibles resultados finales, el PRD pudiera alcanzar el 4.5 por ciento de la votación, que le permitirá mantener el registro, y que buscarán formar equipo con otros institutos políticos de oposición como ya lo hicieron en campaña con PAN y PRI.

“La alianza Va Por México está cerca de la mitad de la Cámara de Diputados. Es muy rescatable que Morena no haya conseguido por sí mismo la mayoría simple y ni con sus partidos aliados logrará la mayoría calificada. El objetivo será ir marcando agenda, garantizando el equilibrio”, reiteró.

El instituto político fundado en 1989 y que dio pelea en anteriores elecciones presidenciales, en las votaciones de 2021 se limitó a compartir triunfos en alianza con el PAN y con el PRI, además que al cierre se mantenía abajo en los primeros resultados por la gubernatura de Michoacán, su bastión tradicional.

– ¿Debe continuar Jesús Zambrano como líder nacional del PRD?

– Ya es un tema del Consejo Nacional. Yo como integrante de ese consejo creo que se entregan resultados válidos. Falta ver el tema de Michoacán, que no corresponde a la presidencia directamente, sino a un equipo particular. Pero me parece que entrega buenas cuentas.

En Aguascalientes, el PRD alcanzó tres diputaciones locales en alianza con el PAN.