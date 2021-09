Consejo Consultivo del Agua del Municipio detecta líneas críticas: Espinoza

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Ags.- A un mes de que concluya la actual gestión municipal, el Consejo Consultivo del Agua ya ha emitido algunas evaluaciones en torno a la situación del servicio que está concesionado, indicó la regidora Reyna Cristina Espinoza Vázquez, presidenta de la comisión de Agua Potable del Cabildo.

“Nos reunimos tanto con la alcaldesa con licencia (Teresa Jiménez) y con la alcaldesa en funciones Cecilia López, y se les mostraron algunas líneas críticas que se tiene que ir llevando desde ya en la próxima administración”, apuntó en entrevista telefónica con elclarinete.con.mx.

La regidora por el PAN agregó que este consejo técnico, instalado desde marzo último, ha emitido recomendaciones en aspectos jurídicos y técnicos que se buscará puedan ser retomadas por la siguiente gestión que tomará protesta el 15 de octubre entrante.

“En el tema financiero sí es también algo muy delicado que se tiene que checar a profundidad. En el tema jurídico, el secretario Gustavo Estebanez ha hecho bien su tarea, ya mostró una línea y la mesa técnica sigue trabajando, buscando algunas alternativas que beneficien al municipio”, resaltó Espinoza Vázquez.

– ¿Qué situaciones financieras encontraron?

– Nos queda claro que el municipio no puede soportar un arranque. Se tienen que hacer varios estudios. He sido muy respetuosa de los expertos, pues me gusta que vengan y nos digan si vamos bien o vamos mal.

La siguiente gestión capitalina será encabezada por el también panista Leonardo Montañez, quien a decir de la regidora, ha mostrado interés en el trabajo del Consejo Consultivo. “Él está conformando su equipo y viendo lo de la transición, pero tiene mucha apertura y es el más interesado en el tema del agua”.

El servicio del agua de la ciudad fue concesionado en 1993 para un periodo total de 30 años y que concluirá en 2023, durante el transcurso del siguiente Ayuntamiento.