Consejeros del INE solicitan votar otra vez iniciativa de paridad

Redacción

Ciudad de México.-Diez consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron a la presidenta, Guadalupe Taddei, la realización de una sesión en la que de nueva cuenta se someta a votación el tema de la paridad en las gubernaturas a disputarse el año próximo.

Aunque los seis que votaron en contra del proyecto en lo general, en medio de una confusión de criterios, pidieron que la convocatoria fuera “extraordinaria urgente”, fuentes del organismo dijeron que posiblemente se convoque para el lunes en la noche o el martes de la semana próxima.

El jueves se dio una inédita votación en el consejo general del INE que derivó en el desechamiento del proyecto que proponía ordenar a los partidos postular cinco mujeres y cuatro hombres. Lo anterior, aun cuando 10 de los 11 consejeros se habían pronunciado en favor del acuerdo.

En principio, los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz enviaron una carta conjunta a la oficina de Taddei, con la citada petición de urgencia.

Más tarde, se fueron sumando las cartas de Rita Bell López, Jorge Montaño, Norma de la Cruz e incluso de Uuc-kib Espadas, para que se convoque de manera extraordinaria.

Espadas fue el único que en la truncada sesión del jueves se pronunció en contra del proyecto de acuerdo.

En su misiva, indica: “Aun cuando considero que el acuerdo a debate es inconstitucional, no creo que lo indicado sea que por impericia reglamentaria de algunos integrantes del Consejo General se rechace un acuerdo que claramente cuenta con el apoyo mayoritario de éste”.

Es por ello, agrega, “le solicito, en aras de darle continuidad a los trabajos que este Instituto debe realizar para los efectos del proceso electoral federal 2023-2024, se sirva convocar a la brevedad posible a una nueva sesión del Consejo General, en la que se dé cauce a esa propuesta”.

El enredo ocurrió luego de que la consejera Zavala propuso un engrose al proyecto y Espadas habló de votar aspectos del mismo en lo particular.

Luego, en entrevista, la consejera declaró que hubo “un lamentable manejo” de la sesión.

“Desde el título (el documento) cambiaba, uno era para establecer criterios y el otro era para adoptar los criterios que nos exige el tribunal electoral, entonces, cambian las razones…No puedes avalar en lo general lo que es diferente, y lo habíamos explicado; yo no quiero pensar que si hubiéramos votado en lo general, después nos dijeran que no lo podemos cambiar. Eso no está bien, son cuestiones indebidas”.

-¿Era una trampa?

-Pues ahora que me lo dice yo lo estoy viendo así; no lo había pensado pero es muy probable.

Con información de La Jornada