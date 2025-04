Conquista COMPAZ el escenario principal del corredor Carranza

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una noche de música clásica conquistó el escenario principal con el talento de jóvenes músicos y la inspiración del patrimonio cultural de Aguascalientes.

La creación de una camerata de cuerdas responde a la necesidad de promover la cultura, ofrecer nuevas oportunidades artísticas a los beneficiarios del programa COMPÁZ y así enriquecer la vida cultural de la comunidad. Este proyecto busca desarrollar un espacio para el aprendizaje y la interpretación de música para dicho formato, con el fin de ampliar el panorama musical y educativo.

Durante su participación, la Orquesta de Cámara COMPÁZ ofreció al público un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluyó la Sinfonía del trío en la menor de Telemann, la Danza Árabe de Tchaikovsky, el Concierto para cuerdas en re mayor de Vivaldi y la emblemática Marcha Radezsky de Strauss, obras que permitieron lucir el talento y la disciplina de los jóvenes músicos en formación.

Por su parte, el Ensamble Barroco Beatus Tempus, bajo la dirección del maestro Marco Pruneda, presentó un repertorio especial inspirado en la historia del emblemático Jardín de San Marcos y el barrio que lo alberga, titulado Historia del Barrio de San Marcos y su Feria Nacional. Entre las piezas interpretadas se incluyeron Sinfonía Alla Rústica de Antonio Vivaldi, The Arrival of the Queen of Sheba de G. F. Handel y Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau.

Al respecto, el director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), Iván Sánchez Nájera, destacó: “Este tipo de presentaciones no solo muestran el talento que se está formando en nuestra ciudad, sino que también conectan a la comunidad con su historia, con su entorno y con las posibilidades que la cultura ofrece para el desarrollo humano. Nos llena de orgullo ver cómo proyectos como COMPÁZ trascienden el aula y se convierten en experiencias transformadoras para todos los asistentes.”

Al evento asistieron más de 500 personas que disfrutaron de una noche mágica llena de música y talento, dicho evento, fue una muestra clara del compromiso por hacer de la música un puente entre generaciones, tradiciones y aspiraciones futuras.

Les invitamos a revisar toda la programación del Corredor Cultural Carranza en el sitio: https://imac.gob.mx/corredor-cultural-carranza/