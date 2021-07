¿Conoces el dedo de la muerte?

Redacción

¿Sabes qué pasa cuando el agua fría es refugio y verdugo al mismo tiempo? Los animales marinos que habitan los polos no sobreviven a ello.

La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Los humanos vivimos una media de 70 años y por eso solemos ver las cosas con la perspectiva de nuestro tiempo. Creemos que los árboles no se mueven, porque lo hacen tan lentamente que no podemos percibirlo. Otros fenómenos ocurren tan rápidamente que no nos damos cuenta.

Uno de los eventos naturales que se nos escapó durante mucho tiempo es el “dedo de la muerte”, que ocurre en las zonas polares a un ritmo tan lento que no lo percibimos a simple vista; y en añadidura, en un lugar en que los humanos preferimos estar poco tiempo, debido al frío

¿Qué es el dedo de la muerte?

El frío extremo es difícil de tolerar para la mayoría de las criaturas. Sin embargo, algunas se refugian en esas zonas porque allí hay menos depredadores. En los círculos polares el riesgo de congelarse es muy alto, así que la baja temperatura es un refugio y también una amenaza permanente.

Bajo las capas de hielo flotante, a veces se produce un fenómeno capaz de aniquilar la vida del lecho marino. La concentración de sal en el agua del mar es responsable de que sea tan difícil congelarla, pero cerca de la plataforma helada esa concentración es menor, debido al derretimiento del hielo, que añade agua dulce al mar.

En ocasiones surge del fondo de un gran iceberg una protuberancia. Se trata de una zona en la que el agua tiene menos sal que en el resto, y se va congelando. Al congelarse expulsa aún más sal, generando nuevas zonas “desalinizadas” y creciendo como un hilo grueso, generalmente en dirección al suelo marino.

El dedo de la muerte crece muy lentamente, al punto de que para observar su crecimiento fue necesario filmarlo con cámaras en velocidad especial. Cuando el dedo congelado toca el suelo marino, las criaturas marinas que se encuentran en la zona se ven atrapadas por el hielo y sencillamente se congelan.

¿Por qué los animales no escapan del dedo, si es tan lento?

El dedo de la muerte no es capaz de atrapar animales que se mueven rápidamente. Los peces y mamíferos marinos están a salvo. Pero en el fondo del mar, a temperaturas tan bajas, abundan erizos y estrellas de mar; criaturas de sangre fría con metabolismo muy lento y que también se desplazan con gran parsimonia.

Por tal razón, estos pequeños habitantes del mar no tienen oportunidad de escape cuando el dedo de la muerte toca el fondo. Además, al contacto con el suelo el frío se propaga más rápidamente y forma una alfombra de hielo, con resultados trágicos. Decenas o cientos de criaturas mueren a su paso.

El dedo de la muerte sólo pudo filmarse recientemente, aunque se conoce desde los años 60, etapa en que el francés Jacques Cousteau realizó exhaustivas investigaciones en los mares del mundo.

Con información de Flipa