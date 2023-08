Conoce que pasa cuando la batería de bici eléctrica no se carga bien

Redacción

España.- Los cargadores que el fabricante incluye con cualquier bicicleta eléctrica son muy importantes, ya que están diseñados específicamente para esa bici y, por tanto, carga de forma segura la batería de la misma. ¿Pero qué pasa cuando se estropea el cargador? Pues que muchos usuarios prefieren comprar uno más barato y no original, y eso puede ser un error muy grave.

Un estudio realizado por la organización Electrical Safety First concluye que el 43% de los propietarios de bicicletas y patinetes eléctricos en el Reino Unido utilizan cargadores de posventa para cargar sus vehículos. Sorprendentemente, casi el 20% de los encuestados admiten que sus cargadores o no son compatibles con el voltaje de la batería de su bici o patinete, o lo desconocen.

Cuando se carga una batería eléctrica con un voltaje inadecuado, existe un riesgo muy alto de suministrar demasiado voltaje, lo que puede desencadenar un peligroso proceso llamado fuga térmica: la batería entra en una reacción química de autocalentamiento incontrolable que conduce a un incendio que puede destruir una habitación en pocos minutos.

Por este mismo motivo, una de las principales peticiones de Electrical Safety First es la prohibición de los cargadores universales para baterías de bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Para concienciar del peligro, la organización ha publicado un terrorífico vídeo donde se puede ver una batería eléctrica de bicicleta explotando debido a un sobrevoltaje.

*Información de TodoMountainBike.