Conoce que es y como previenes el congelamiento cerebral

España.- El congelamiento cerebral, que se caracteriza por un dolor agudo e intenso en la cabeza debido al consumo o ingesta de sustancias frías, es en realidad una forma de cefalea. La sensación se concentra en la frente y la zona de las sienes, y desaparece en aproximadamente 10 minutos después de retirar el estímulo frío.

El dolor provocado por el congelamiento cerebral puede aparecer en cuestión de segundos tras la exposición a temperaturas bajas, alcanzando rápidamente su punto máximo, a menudo segundos después de comenzar. Algunas personas pueden experimentar una molestia similar a un tipo de dolor punzante o doloroso, mientras que aquellos que padecen migrañas pueden percibirlo como un dolor palpitante o pulsante.

¿Por qué se produce el congelamiento cerebral?

A pesar de la frecuencia de los congelamientos cerebrales, los médicos no tienen una explicación certera de su causa. La investigación sobre las cefaleas inducidas por el frío es limitada. No obstante, la evidencia existente sugiere una relación entre el congelamiento cerebral y las variaciones en el flujo sanguíneo de ciertos vasos cerebrales.

El cerebro en sí no puede sentir dolor , ya que carece de nociceptores , las fibras nerviosas presentes en la piel, músculos, articulaciones y algunos órganos que transmiten señales dolorosas. La ausencia de nociceptores en el cerebro permite a los cirujanos operar dicho órgano sin aplicar anestesia directamente en él, aunque sí anestesian el cuero cabelludo que lo recubre. Las membranas protectoras entre el cerebro y el cráneo, llamadas duramadre y piamadre , contienen nociceptores. La presión mecánica o cambios en el flujo sanguíneo pueden estimular estas membranas, lo que puede resultar en dolor, según lo señala un estudio de 2018 publicado en la revista Brain .

Cuando un elemento extremadamente frío impacta el paladar o la parte posterior de la garganta, provoca que los vasos sanguíneos de la cabeza se constriñan y contraigan momentáneamente, para luego dilatarse o expandirse rápidamente. Esto estimula el nervio trigémino , un conjunto de fibras nerviosas altamente sensibles ubicadas detrás de la nariz. Una vez activado el nervio trigémino, la información se difunde por toda la cabeza. Por ello, se siente el congelamiento cerebral en la cabeza y no en la boca o nariz, donde se originó la sensación de frío.

Al retirar el estímulo frío, los vasos sanguíneos regresan a su tamaño normal.

Un estudio publicado en 2012 en The FASEB Journal reveló que el incremento repentino del flujo sanguíneo y el consiguiente aumento en el tamaño de la arteria cerebral anterior , un vaso sanguíneo que se extiende a lo largo de la línea media del cerebro detrás de los ojos, podría desencadenar el dolor de congelamiento cerebral. El estudio determinó que, al finalizar el congelamiento cerebral en los pacientes, la arteria se contraía y disminuía el flujo sanguíneo, lo que probablemente ocasionaba la desaparición del dolor. Esto sugiere que un aumento en la presión intracraneal, causado por un mayor flujo sanguíneo hacia la cabeza, es el responsable del dolor, según los investigadores del estudio.

¿Es peligroso el congelamiento cerebral?

El congelamiento cerebral no provoca daños permanentes ni pone en riesgo la vida. Sin embargo, varios informes de casos han señalado una posible conexión entre las cefaleas por estímulo frío y la fibrilación auricular paroxística, un tipo de latido cardíaco irregular que ocurre ocasionalmente y generalmente se detiene por sí solo dentro de los siete días. A pesar de ello, no se considera un fenómeno frecuente.

Un caso reportado en 2022 y publicado en The Permanente Journal describió a una mujer de 63 años diagnosticada con aleteo auricular paroxístico y fibrilación auricular, quien aseguró que el consumo de comestibles y bebidas frías desencadenaba sus episodios recurrentes de palpitaciones cardíacas. La paciente no tenía diagnóstico previo de enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca u otras arritmias.

De manera similar, un estudio de caso de 2016 publicado en el American Journal of Case Reports describió a un joven saludable que consumió una bebida helada, lo que indujo de inmediato fibrilación auricular y un dolor de cabeza por congelamiento cerebral al mismo tiempo. Esto ocurrió en dos ocasiones distintas, con años de diferencia. Durante ambos episodios, la cefalea aguda por congelamiento cerebral se resolvió rápidamente, pero las palpitaciones llevaron al paciente a visitar el departamento de emergencias para obtener diagnóstico y tratamiento.

En 2001, médicos en The American Journal of the Medical Sciences describieron a un hombre y a su padre que desarrollaron fibrilación auricular de manera simultánea inmediatamente después de consumir un dulce congelado, aunque ninguno de ellos tenía antecedentes de problemas cardiovasculares.

La causa exacta detrás de esta asociación aún se desconoce. Los autores del estudio de caso de 2016 plantearon la hipótesis de que, debido a que el esófago se encuentra muy cerca del nervio vago, un largo nervio que transporta información entre el cerebro y los órganos internos, los alimentos fríos podrían influir potencialmente en los ritmos cardíacos. Otra teoría sugiere que la fibrilación auricular podría ser desencadenada por la enfermedad por reflujo gastroesofágico o por una respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo o involuntario al tragar sustancias frías.

A pesar de ello, se requiere más investigación para comprender por qué ocurre esto y quién podría estar en riesgo de desarrollar tal reacción al congelamiento cerebral. Afortunadamente, no es un fenómeno común y solo se han documentado unos pocos casos de fibrilación auricular.

¿Quiénes pueden ser más susceptibles al congelamiento cerebral?

Las personas con migrañas podrían ser más propensas al congelamiento cerebral que aquellas que no padecen este trastorno de cefalea. Las personas con migrañas suelen tener un nervio trigémino sensible y un estímulo frío podría activar aún más esta vía nerviosa.

Un estudio de 2003 publicado en la revista Cephalalgia investigó el fenómeno del «dolor de cabeza por helado» en 8.359 estudiantes adolescentes en Taiwán utilizando un cuestionario autoadministrado. Los investigadores encontraron que la prevalencia general de por vida del congelamiento cerebral fue del 40,6 %, mientras que los estudiantes con migraña presentaron una mayor frecuencia de dolor de cabeza por helado en comparación con los estudiantes sin migraña (55,2 % frente a 39,6 %).

Otro estudio de 2004 también publicado en Cephalalgia examinó a 76 pacientes con migraña y 38 personas con cefaleas tensionales episódicas. Los investigadores intentaron inducir un «dolor de cabeza por helado» en los participantes haciendo que cada uno sostuviera un cubito de hielo en el paladar y observaron que el dolor de cabeza por estímulo frío ocurría en el 74 % de los pacientes con migraña y en el 32 % de los otros participantes. Ambos grupos reportaron dolor en la sien con mayor frecuencia, pero los que padecían migraña tenían más del doble de probabilidades de reportar sentir dolor en esta área específica que el otro grupo.

¿Cómo se puede prevenir el congelamiento cerebral?

El dolor del congelamiento cerebral es tan efímero que no requiere tratamiento, pero puede ser complicado evitarlo. No obstante, algunas estrategias podrían contribuir a disminuir la probabilidad de padecer un dolor de cabeza por estímulo frío.

Una manera de prevenir el congelamiento cerebral consiste en consumir alimentos y bebidas frías de forma más pausada, según lo indica un experimento de 2002 publicado en la revista BMJ . En dicho experimento, se dividió a 145 estudiantes de secundaria en dos grupos; a uno de ellos se le indicó comer aproximadamente media taza de helado en más de 30 segundos, mientras que el otro grupo debía consumir la misma cantidad de helado en menos de cinco segundos.

Los investigadores, uno de los cuales era un estudiante de secundaria, descubrieron que 20 de los 73 estudiantes del grupo de consumo rápido experimentaron congelamiento cerebral, mientras que solo nueve de los 72 estudiantes del grupo de consumo cauteloso lo padecieron.

Otra posible estrategia consistiría en mantener las sustancias frías alejadas del paladar superior.

Johns Hopkins Medicine, por su parte, recomienda retirar rápidamente el alimento o bebida fría de la boca y presionar la lengua o el pulgar (limpio) contra el paladar para calentarlo. Beber agua tibia también puede ser útil.

*Información de Grandes Medios.