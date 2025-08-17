Conoce qué enfermedades crónicas puede prevenir el magnesio

Prevención en cuanto a enfermedades como Diabetes tipo 2, malestares cardiovascular para prevenir dolencias cardíacas, reducir la probabilidad de infartos o limitar la acumulación de grasa hepática, son parte de los beneficios que generan alimentos con magnesio.

Y es que el magnesio es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo, ya que interviene en más de 300 reacciones bioquímicas.

De esta manera, especialistas recomiendan la dieta diaria de diversos productos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas que son muy comunes en la actualidad.

Algunos de estos alimentos son frutos secos y semillas: almendras, anacardos, pipas de girasol, semillas de calabaza y sésamo. Además de legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles y porotos; o verduras de hoja verde: espinaca, acelga, kale y rúcula.

También se recomiendan cereales integrales: avena, quinoa, arroz integral, trigo sarraceno; chocolate negro; pescados como salmón y atún. Además de frutas entre las que se encuentran plátano, aguacate, higos secos.

Para aprovecharlo mejor, se recomienda mantener una dieta variada y equilibrada, ya que la absorción del magnesio también depende de otros nutrientes como la vitamina D y las proteínas.

